HDP, doktorlara yönelik şiddetten şikayetçi

Türkiye'de askerlerimize ve polislerimize karşı hain planlar yapan PKK, hastaneleri bombalayacak kadar alçak bir terör örgütü.

HASTANE PATLATIP, DOKTORLARI ÖLDÜRDÜLER

Şemdinli Devlet Hastanesi'ne bombalı saldırı düzenleyen, ambulansları tarayıp birçok sağlık çalışanını katleden PKK'lı teröristler, çocukların yetim kalmasına neden oldu.

KANLI SALDIRILAR AKILLARDA

Örgütün kalleş saldırıları hala hafızlardaki tazeliğini korurken, teröristlerin siyasi uzantısı HDP'den ilginç bir açıklama geldi.

HDP DE ŞİKAYETÇİYMİŞ

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, doktorlara yönelik şiddet olaylarının son günlerde arttığını devletin gereğini yapmasını istedi.