HDP, havaalanında provokasyon peşinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla gerçekleştirilen mega projelerden biri de 3. Havaalanı.

Açılış için artık geri sayıma geçildiği projede, çalışanlar eylem düzenledi.

Şartlarının daha da iyileştirilmesi için eyleme giden işçilerle yapılan görüşmeler sonuç verdi.

HDP'Lİ PROVOKATÖR VEKİLLER

Havaalanının yapım sürecinde projeye engel olabilmek için elinden geleni yapan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP de hemen harekete geçti.

Provokasyon için alana giden vekiller, işçilerle konuşsa da amacına ulaşamadı.