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HDP iç savaş söylemini diline doladı

2014 yılında yaptığı sokak çağrısıyla 50 kişinin ölümüne sebep olan HDP, bugün iç savaş söylemlerini ileri sürerek hükümeti eleştiriyor.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 07:47..
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HDP iç savaş söylemini diline doladı

SERPİL

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eş genel başkanı Serpil Kemalbay, 15 ve 16 Temmuz'da kanlı darbe girişimine direnen vatandaşlara getirilen ceza muafiyetini değerlendirdi.

Yapılan düzenlemeyi farklı bir boyuta çekmeye çalışan Kemalbay, bunun Türkiye'yi iç savaşa götürebileceğini söyledi.

"KHK ile Türkiye, sivillerin birbirini öldürdüğü kaotik bir ortama sürükleniyor" diyen Serpil Kemalbay, KHK'nın kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

HDP'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ

Bu sözler, Serpil Kemalbay'ın partisinin 2014 yılında yaptığı sokak çağrısını getirdi.

Bundan 3 yıl önce, Kobani'de yaşananları bahane eden HDP, sokak çağrısı yaparak 50 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Eylemleri Türkiye geneline yayarak ülkeyi iç savaşa sürüklemeye çalışan terör grupları, emniyet güçlerinin operasyonları sonucunda amaçlarına ulaşamamıştı.

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