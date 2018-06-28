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HDP milletvekili adayının evindeki PKK'lı yakalandı

Seçimde, HDP'den Kayseri milletvekili adayı olan Zenun Orta'nın evinde kaldığı tespit edilen yakını, PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılma hazırlığı yaptığı gerekçesiyle yakalandı.

AA | 28.06.2018 - 14:36..
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PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kayseri’ye bir süre önce gelerek 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri milletvekili adayı olan Zenun Orta’nın yanında kalmaya başlayan A.O.’nun, terör örgütünün kırsal alanda yapılanmasına katılmak üzere pasaport çıkarttığı ve bugün tarifeli otobüs ile Kayseri’den Ağrı’ya geçerek İran üzerinden PKK'ya katılmayı planladığı şeklinde gelen istihbaratı değerlendiren ekipler harekete geçti.

EVE OPERASYON YAPILDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Zenun Orta’nın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda İran üzerinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılmayı planlayan A.O., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

HDP milletvekili adayının evindeki PKK'lı yakalandı


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