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HDP'den Öcalan'a özgürlük talebi

HDP'nin terör ile bağlantısı gün geçmiyor ki artmasın. Pervin Buldan ve Sezai Temelli PKK'nın ele başısı Abdullah Öcalan için özgürlük talebinde bulundu.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 17:22..
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HDP'den Öcalan'a özgürlük talebi

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PKK'nın siyasi kanadı olan HDP, terör ile ilişiğini göz göre göre sürdürüyor. Özellikle PKK'nın kayırılması ve siyasi olarak kollanması noktasında faaliyetler sergileyen HDP, yine şaşırtmadı.

Bu sefer de parti Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile milletvekillerinden oluşan bir heyet terörist başısı Öcalan'ın serbest bırakılması talebinde bulundu.

ÖCALAN'IN AVUKATINA ZİYARET

HDP heyeti Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosunu ziyaret etti.

Ziyaret ardından heyet adına açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, “2015’ten önce Sayın Öcalan ile son görüşen kişilerden biri olarak şunu ifade etmek isterim ki, kriz ve kaosların bitmesi için Sayın Öcalan önemli bir misyon üstlenmişti. Türkiye’nin demokratikleşmesi için önemli görüş ve perspektifler sunmuştu. Ailesi ve avukatlarının kendisi ile görüştürülmemesinin sebebinin bugünkü atmosferle ilgili olduğunu belirtmek isterim” dedi.

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