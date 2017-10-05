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HDP'li Baydemir'e hapis cezası

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, "kamu çalışanına karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

05.10.2017 - 16:51
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Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Baydemir katılmazken, avukatı hazır bulundu.

BERAATİNİ İSTEDİ

Baydemir'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, toplumsal bir olay esnasında sarf edilen sözlerin, toplulukta bulunanlardan kime yönelik sarf edildiğinin belirlenemediğini, bundan dolayı hakaret suçunun oluşmayacağını ileri sürdü. Müvekkilinin üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını iddia eden Baydemir, müvekkilinin beraatini talep etti.

HDP'li Baydemir'e hapis cezası

MAHKEME CEZAYI KESTİ

Mahkeme, Baydemir'in üzerine isnat edilen "hakaret" suçunu işlediğinin sabit olduğunu gerekçe göstererek, 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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