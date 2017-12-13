HDP Şanlıurfa Milletvekili ve HDP Sözcüsü Osman Baydemir, bugün Meclis bütçe görüşmelerinde konuşurken Kürdistan gerilimi yaşandı.

Baydemir, ''Benim bir Kürt evladı olarak, Kürdistan'dan gelen bir temsilci olarak istediğim şey, bu çatının Türk ve Kürt ortak çatısı olmasıdır." dedi. Baydemir'in Kürdistan ifadesini kullanması Meclis sıralarında tepkiye sebep oldu.

"KÜRDİSTAN AHA BURASI"

Bunun üzerine TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, Baydemir'e, ''Kürdistan neresi?'' diye sordu. Baydemir ise elini kalbine koyarak, ''Kürdistan aha burası.'' dedi.

Bahçekapılı ise Baydemir'e ''Siz Kürdistan vekili değilsiniz, siz Şanlıurfa'nın vekilisiniz.'' sözleriyle yanıt verdi.

HDP'li Baydemir'e Kürdistan soruldu, kalbini gösterdi- VİDEO