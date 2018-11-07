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HDP'li Garo Paylan tarih derslerinden şikayetçi

Tarih derslerinde Ermenilerin Türkiye'yi sırtından hançerleyenler olarak anlatıldığını belirten HDP'li Paylan, düzenleme yapılmasını istedi.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 12:02..
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi için yapılan görüşmelerde söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, tarih derslerinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

"ERMENİLER TÜRKİYE'Yİ SIRTINDAN HANÇERLEDİ"

Devlet okuluna gittiğinde İnkılap dersinde öğretmenin "Ermeniler Türkleri sırtından hançerlemiştir" dediğini ifade eden HDP'li Paylan, bu sırada herkesin kendisine baktığını söyledi.

HDP'li Garo Paylan tarih derslerinden şikayetçi ViDEO

ASKERLİK ARKADAŞI ERMENİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE BAYILDI

Tarih ve İnkılap derslerinde benzer problemlerin problemlere yol açtığını savunan Garo Paylan, askerlik yaparken Ermeni olduğunu öğrenen Mardinli arkadaşının bayıldığını söyledi.

DÜZENLEME İSTEDİ

Problemlerin birbirini tetiklediğini söyleyen HDP'li vekil, derslerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı.

HDP'li Garo Paylan tarih derslerinden şikayetçi

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