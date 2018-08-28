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HDP'li Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, insanların artık patlama noktasına geldiğini söyledi ve genel af getirilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 15:16..
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HDP'li Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinden önce 'kader mahkumlarına' af getirilmesini istediğini belirterek konuyu gündeme taşımıştı.

Tartışmaları da beraberinde getiren ve 11 maddeyi bulan af teklifinin temel hedefi; taksirli trafik kazası nedeniyle ölüme sebebiyet veren, karşılıksız çek, hırsızlık gibi suçlar nedeniyle cezaevinde bulunanların serbest kalması.

HDP "GENEL AF GELSİN" DEDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı af tartışması sürerken, HDP'den "Genel af" çağrısı geldi.

"YÜZ KIZARTICI SUÇLAR KENARDA TUTULSUN"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bazı yüz kızartıcı suçların kenarda tutularak genel af getirilmesinin Türkiye'yi rahatlatacağını söyledi.

HDP'li vekil, "İnsanlar patlama noktasında ve buna devletin çözüm bulması gerekir. Af, cezaevlerinin ve cezaevlerinde yakınları olanların en önemli konusu." dedi.

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