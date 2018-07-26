HDP'li Kemalbay operasyonların durdurulmasını istedi

TBMM'de dün partilerin vekilleri kürsüde açıklamalarda bulundu. Bunlardan biri de CHP'lilerin Meclis'e soktuğu PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'dı.

"NUSAYBİN'DEKİ OPERASYONLAR DERHAL DURDURULSUN"

HDP'li Kemalbay, tutanaklara da yansıyan konuşmasında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik süren operasyonların durdurulması gerektiğini, operasyonlar sebebiyle bölgede yangın çıktığını söyledi.

Kemalbay "Nusaybin'de bir yangın daha var. Nusaybin Ömeryan bölgesinde yaşanan bu yangına da dikkatinizi çekmek istiyorum. Askerî operasyon sebebiyle çıkan bir yangındır ve sokağa çıkma yasakları olan köylere yaklaştığı söylenen bu yangının derhâl söndürülmesi, operasyonların da derhâl durdurulması gerekmektedir." diye konuştu.