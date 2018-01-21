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HDP'liler Afrin operasyonuna karşı sokağa çıkmak istiyor

Polis ekipleri, gösteri yapmak üzere dışarı çıkmalarını önlemek için HDP bürosunun girişini engelledi.

REUTERS | 21.01.2018 - 16:34..
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HDP'liler Afrin operasyonuna karşı sokağa çıkmak istiyor

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nı "işgal girişimi" olarak niteleyen ve "Kardeşlerimize saldırılmasını asla kabul etmiyoruz." açıklamasını yapan HDP, operasyonda 153 PYD/PKK hedefinin vurulduğu haberini alınca yerinde duramaz hale geldi.

SOKAK ÇAĞRISI

Twitter'dan "Savaşa hayır" hashtagi ile teröristlere ağlayan HDP ardından sokağa çıkma çağrısı yaptı.

HDP'liler Afrin operasyonuna karşı sokağa çıkmak istiyor


"BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDERLER"

HDP'de yaşanan bu hareketliliği değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada "Çıkmış KCK'nın HDP'nin bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımı. Şu ana kadar pek katılan olmadı. Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan HDP'nin sokak çağrısına tepki VİDEO

POLİS İZİN VERMEDİ

Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Diyarbakır'da açıklama yapmak isteyen HDP'lilere polisten izin çıkmadı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek, Afrin’e yönelik askeri müdahaleye ilişkin açıklama yapmak isteyenlere polis engel oldu, binanın etrafını kuşattı.

HDP'liler Afrin operasyonuna karşı sokağa çıkmak istiyor

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