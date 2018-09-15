HDP'nin 'işçilerin yanındayız' yalanı

Doğu ve Güneydoğu'da halkın yaşam standartlarını yükseltmek isteyen hükümet, bölgeye yapılan yatırımları hızlandırdı.

Yatırımcılara da teşvik veren devlet bölgenin kalkınması için elinden geleni yaptı.

PKK İŞÇİLERİ ÖLDÜRÜRKEN SESLERİ ÇIKMADI

Bölgede yapılan yatırımların karşısındaki en büyük engel ise her zaman terör örgütü PKK oldu.

Şantiyelere baskınlar düzenleyip kaçırdıkları işçileri acımasızca katleden PKK'lı teröristler, onlarca çocuğu yetim bıraktı.

PKK'nın hain saldırılarına karşı sessiz kalan örgütün siyasi kanadı HDP, bugünlerde işçi haklarından bahsetmeye başladı.

FOTOĞRAFLAR: PKK'nın şantiye baskını

HDP PROVOKASYONU

Kandil'in partisi HDP, 3. Havaalanı'nda eylem düzenleyen işçileri provoke edebilmek için şantiye alanına gitti.

İşçiler üzerinden siyasi çıkar elde etmeye çalışan HDP'liler, AK Parti hükümetini suçlamaya başladı.