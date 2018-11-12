Heidi Klum inek memesinden süt içti

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, birkaç gün önce ünlü bir giyim firmasının katalog çekimi için kırsal bir bölgeye gitti. Bir yandan katalog için poz veren Klum bir yandan da Instagram takipçileri için çektirdiği pozlarını paylaştı. İşte bunlardan biri de takipçilerini kızdırdı.

"O SÜT SEN İÇESİN DİYE DEĞİL"

Klum, paylaştığı pozunda bir ineğin memesinin sıkıyor ve çıkan sütü de içiyor. Birçok kişi "O inek o sütü senin için değil, yavruları için üretiyor. Ayrıca süt içeceksen bu şekilde içmen de doğru değil" diye eleştiride bulundu.