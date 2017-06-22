Helikopter kazalarını önlemek için KHK yayınlandı

Bugün akşam saatlerinde yeni bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı.

Yeni KHK ile geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta düşen ve 13 askerimizin şehit olduğu helikopter kazası gibi kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

"HER YENİ YÜKSELTİ BİLDİRİLECEK"

Kararnamede şu ifadelere yer verildi; "Uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak ve/veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgiler; bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Komutanlığına gönderilir. Bu kurum ve kuruluşlar, kendilerine ait bilgilerin güncelliğinin sağlanmasından ve Harita Genel Komutanlığına gönderilmesinden sorumludur. Harita Genel Komutanlığı bu bilgileri elektronik ortamda yayınlar."