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Helikopter şehitlerinin cenazeleri bölgeden alındı

Tunceli'de düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişinin cenazesi, Elazığ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

19.04.2017 - 08:06
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Helikopter şehitlerinin cenazeleri bölgeden alındı

Tunceli'de helikopter şehitlerinin cenazeleri enkaz bölgesinden alındı.

Şehit cenazeleri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

Helikopter şehitlerinin cenazeleri bölgeden alındı

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterde şehit olan 12 kişinin isimleri belirlendi.

Helikopter şehitlerinin cenazeleri bölgeden alındı

Şehitlerin isimleri şöyle: Komiser Pilot Abdullah Ortanca, polis memuru teknisyen Murat Ködük, Sözleşmeli Pilot Dilaver Karsavuranoğlu, Hakim Onur Alan, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman ile polis memurları Ekrem Dereli, Saadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım ve Azam Güdendede.

Helikopter şehitlerinin cenazeleri bölgeden alındı

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