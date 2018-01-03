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Helikopterlerin mühimmatlarını bir gün önceden taşımışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında yer aldığı 27'si tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA | 03.01.2018 - 13:38..
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Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Yakınca Spor Salonu'nda görülen davanın sekizinci duruşmasında, Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığında görevli Kıdemli Başçavuş Emin Serdar Ünal, tanık olarak dinlendi.

Ünal, darbe girişiminin yaşandığı gün nöbetçi olduğunu, o gün 2 ATAK helikopterinin akşam saatlerinde alaydan kalktığını söyledi.

"HELİKOPTERLERİ TELEVİZYONDA GÖRÜNCE ANLADIK"

Dönemin tabur komutanı kara pilot yarbay Hakan Erol'un '2 ATAK helikopterinin kalkış yapacağını' kendilerine söylediğini aktaran Ünal, "Ankara'daki Kara Havacılık Komutanlığından '2 ATAK helikopteri hazır edilecek' diye emir gelmiş. 'Mezun olan öğrencilerin eğitimlerinde kullanılacağı' şeklinde yazı yazılmış. Helikopterlerden biri bakımdaydı, o helikopterin bakımını hızlandırmışlar. Televizyonlarda helikopterleri izleyince durumu anladık." diye konuştu.

Helikopterlerin mühimmatlarını bir gün önceden taşımışlar


Davada 2. Ordu eski komutanı Adem Huduti de yargılanıyor

ATAK HELİKOPTERLERİNİ KURS YALANIYLA KALDIRMIŞLAR

Tanık olarak dinlenen Kara Havacılık Alay Komutanlığında görevli Taarruz Helikopter Bakım Onarım Bölük Komutanı Binbaşı Engin Kilercioğlu ise darbe girişiminden önce "ATAK helikopterlerinin Ankara'da kurs düzenleneceği için oraya gideceğinin" konuşulduğunu anlattı.

Helikopterlerin "15 Temmuz öncesi Ankara'da olması gerektiğinin" konuşulduğunu anlatan Kilercioğlu, Kara Havacılık Komutanlığınca hazırlanan emre istinaden helikopterlerin Ankara'ya gittiğini kaydetti.

"MÜHİMMATLAR BİR GÜN ÖNCE GİTTİ"

Kilercioğlu, ATAK helikopterlerinin eğitime normalde boş gitmesi gerektiğini aktararak, "Helikopterler mühimmat alarak gitmediler. Mühimmatlar birgün önce gitmiş." dedi.

Mahkeme Başkanı İzzettin Duman'ın "Israrlı bir şekilde helikopterlerin Ankara'ya gitmesi için çaba sarf eden biri var mıydı" diye sorması üzerine Kilercioğlu, şunları kaydetti:

"BUGÜN GELECEK"

"Eski kara pilot yarbay Hakan Erol, alaydaki devir teslim töreninden sonra beni arayıp, 'Helikopterlerin Ankara'ya gideceğini, konu hakkında bilgim olup olmadığını' sordu. Normalde benim bilgimin olması lazım. ATAK'larla ilgili mutlaka benim fikrim alınır ancak bilgim yoktu. Bir süre sonra Hakan Erol beni tekrar aradı ve 'ATAK'ların Ankara'ya gideceğini' söyledi. Kursla ilgili olup olmadığını sordum, 'Hayır, bugün gidecek' dedi. Öğle yemeği sırasında ise 'Kara Havacılık Kurmay Başkanı Mehmet Şahin'in emri olduğu, ATAK'larla ilgili yazı geleceği' söylendi. Ankara'da Bakım Onarım Tabur Komutanı telefonla beni aradı ve 'ATAK'ların bugün Ankara'ya geleceğini' söyledi. Ne acelesi olduğunu sordum, sabah ayarlarım dedim, 'Bugün gelecek' dedi."

DAHA FAZLA HELİKOPTER GİTMESİNİ ENGELLEYEN: ALBAY HAKAN KELEŞ

Sanık ve müdahil avukatlarının sorularını da yanıtlayan Kilercioğlu, "Alay komutanımız Albay Hakan Keleş, İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) pilotunu çağırarak, 'Hangi rütbeli ararsa arasın, kesinlikle benim bilgim olmadan İKU kalkış yapmayacak' şeklinde emir verdi." ifadelerini kullandı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi.

Duruşmayı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ve Öznur Çalık ile AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, partililer ve çok sayıda vatandaş izledi.

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