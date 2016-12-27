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Helin Avşar boşandı

21 gün içinde nikah masasına oturan Helin Avşar, eşi Serhan Bora'dan 10 ay sonra ayrılık kararı aldı.

27.12.2016 - 09:19
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Eylül ayında boşanmak için mahkemeye başvuran çift, İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına avukatlarıyla birlikte katıldı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

İki tarafın da maddi manevi bir talepte bulunmadığı duruşmada mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi.

"EVLENMEMİZ 21 GÜN İÇİNDE OLDU, ANLAŞAMADIK"

Helin Avşar, duruşma çıkışı "Tanışıp evlenmemiz 21 gün içinde oldu. Birbirimizi çok iyi tanımadığımız için ev içinde anlaşmazlıklar çıktı. Sonradan çıkan huylar, kültür farklılığı vb. konular anlaşmazlığa düşmemize neden oldu. Evliliğimizi ilerletemedik ve boşanma kararı aldık. Hiçbir kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok" diye konuştu.

Helin Avşar boşandı

Helin Avşar boşandı

Helin Avşar boşandı

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