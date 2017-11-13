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Helin Avşar tacizcisinin fotoğrafını paylaştı

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, kendisini taciz ve takip eden bir şahıstan şikayetçi oldu.

13.11.2017 - 10:39
  1. Haberler
  2. Magazin

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Uzun süredir bir şahıs tarafından takip edildiğini her fırsatta dile getiren, bunu medya mensuplarıyla da paylaşan Helin Avşar, söz konusu şahıs polis tarafından serbest bırakılınca isyan etti.

"YA BANA ZARAR VERİRSE"

Şahsın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Avşar, paylaşımının altına da “Bu şahıs beni 3 gündür hem evime taciz hem birebir her şekilde fiziksel ve beyinsel yorduğu gibi sevgili polislerimiz serbest bırakmış. Tüm suç duyurularıma rağmen. Aldığım cevap ‘Avukatınızla bilmem ne prosedürü…' E be kardeşim adamı salıyorsun. Bu adam ya bana zarar verirse?” notunu düştü.

Helin Avşar tacizcisinin fotoğrafını paylaştı

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