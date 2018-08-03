Hemofili "pıhtılaşma faktörü" adı verilen bir proteinin eksikliği sonucu, kanın normal olarak pıhtılaşamamasıdır. Hastalarda normalden çok daha kolay ya da çok daha fazla kanama görülür ve hatta bazen kanama yaşamı tehdit edecek düzeyde olabilir.

İLAÇ İTHAL EDİLEMİYOR

Hemofili A Faktör VIII hastası 13 yaşındaki çocuğun hastalığı nedeniyle Radioizotop Sinovektomi ilaç tedavisine ihtiyacı var. Ancak 16 yıldır yurt dışından ithal edilen ilaç son 2,5 yıldır iki firmanın anlaşmazlığı nedeniyle ithal edilemiyor.

İki firmanın anlaşmazlığı 13 yaşındaki bu çocuk gibi birçok hastayı mağdur etti.

İKİ FİRMANIN ANLAŞMAZLIĞI HASTALARI ETKİLEDİ

Türkiye Eczacılar Birliği ve Tıbbi İlaç Cihaz Kurumu arasındaki bütün sorunlar çözüldü. Beklenen radyoaktif madde Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç listesine alındı.

Ancak maddeyi üreten ve Türkiye'ye ithal eden şirket ile ülkemizde radyoaktif madde getirme lisansına sahip olan tek firma arasındaki anlaşmazlıktan dolayı iki firma birbiriyle mahkemelik olduğu için bu radyoaktif maddenin Türkiye'ye girişi yapılamıyor.

Hemofili hastalarının çaresiz bekleyişi sürüyor.