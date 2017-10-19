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'Her işin arkasında Osman Kavala var'

Sevan Nişanyan, "Türk Soros'u" denilen ve HDP'nin "perde arkası isimlerinden" olan Osman Kavala'yı anlattı.

19.10.2017 - 15:20
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'Her işin arkasında Osman Kavala var'

'Her işin arkasında Osman Kavala var'

İş adamı Osman Kavala, Gaziantep'te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

ÖCALAN'A SELAM GÖNDERDİ

Çözüm süreci döneminde Ahmet Türk'ün Abdullah Öcalan'a gönderdiği rehber isimlerden birisi de Osman Kavala'ydı. Sırrı Süreyya Önder'den Abdullah Öcalan'a selam gönderen de Osman Kavala'ydı.

'Her işin arkasında Osman Kavala var'

"SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ"IN FİKİR BABASI

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son yıllarda dilinden düşmeyen "Seni başkan yaptırmayacağız" sloganını, Sırrı Süreyya Önder'e aşılayan da aslında Osman Kavala'nın olduğu belirtilmişti.

HEP PERDE ARKASINDA OLDU

Kavala'nın gözaltına alınmasına Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'den bile tepki geldi.

Osman Kavala aslında çok etkin bir siyasi figür olmasına rağmen bu etkinliğini hep perde arkasından sürdürdü. Dolayısıyla kamuoyunun pek de tanıdığı bir isim değil.

"HER İŞİN ARKASINDA OSMAN KAVALA'NIN İMZASI VARDIR"

Bir süre önce hapisten firar ederek yurt dışına kaçan yazar Sevan Nişanyan en yakın arkadaşlarından olduğunu söylediği Osman Kavala'yı kişisel bloğunda yazdığı bir yazıyla anlattı.

Nişanyan, Kavala'yı "1983’ten bu yana Türkiye’de akıl ve özgürlük yolunda yapılmış olan her güzel işin (ve bir sürü saçma işin) arkasında, açık veya kapalı, mutlaka Osman Kavala’nın imzası vardır." ifadeleriyle tanımladı.

Sevan Nişanyan ayrıca gençlik yıllarına ait bir de fotoğraf paylaştı.

'Her işin arkasında Osman Kavala var'Sevan Nişanyan (solda), Osman Kavala (sağda)

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