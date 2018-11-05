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Herkül'ün sopası kabartması bulundu

Adıyaman Gerger'de bulunan Roma dönemine ait askeri gözetleme kulesinin giriş kapısında Herkül'ün sopası olduğu belirlenen kabartma tespit edildi.

AA | 05.11.2018 - 16:24..
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Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Atatürk Barajı kıyısında yaklaşık 2 ay önce bulunan 10 metre yüksekliğindeki askeri gözetleme kulesinde incelemelerin tamamlandığını söyledi.

Herkül'ün sopası kabartması bulundu

ROMA DÖNEMİNE AİT KULE

Mehmet Alkan, "Askeri gözetleme kulesi iki katlı. Giriş kapısı üzerindeki taşta Herkül'ün (Yunan mitolojisinde kahraman) sopasının kabartması bulunmaktadır. Kule 500 kilogram ile 2 ton ağırlığında taşlarla yapılmış. Üst kısmı yıkılmış olan askeri gözetleme kulesi, etrafa hakim bir konumdadır. Taşların arasına baktığımız zaman harç kullanılmamış olup, üst üste bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. Ayrıca kule içerisinde pencere açıklığı da bulunuyor. Büyük ihtimalle çevre bu açıklıktan gözetilmiştir. Kule Roma dönemine aittir" diye konuştu.

Herkül'ün sopası kabartması bulundu

Herkül'ün sopası kabartması bulundu


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