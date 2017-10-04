Hero tişörtüyle duruşmaya gelen FETÖ'cü müebbet yedi

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada bazı sanıklar "nitelikli kasten yaralama", "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yağma " suçlarından da cezaya çarptırıldı.

HEYET KARARINI AÇIKLADI

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmada, sanıkların son sözlerini tamamlamasının ardından heyet kararını açıkladı.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

"Hero" yazılı tişörtle duruşmaya gelen eski Astsubay Gökhan Güçlü'ye "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.