Almanya'da Herwert kasırgası etkisini göstermeye başladı. Ülkenin küçük bir bölümünde başlayan hava olayı, şiddetini arttırmasıyla tüm bölgelere yayıldı hayat durma noktasına geldi.
Herwart Kasırgası Almanya'yı vuruyor VİDEO
176 KM'LİK RÜZGARLAR ALMANYA'YI VURUYOR
Kasırganın hızının yer yer saatte 176 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi. Kasırgada en azından 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, iskelenin devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Şiddetli rüzgarın evin çatılarını uçurduğu belirtildi.
Hamburg şehrinin merkezi sel suları altında kaldı VİDEO
HERWERT ULAŞIMI DA VURDU
Almanya'da sonbaharın ikinci büyük fırtınası Herwart, demiryolu trafiğini de felce uğrattı. Deutsche Bahn, kuzey ve doğu bölgelerinde durma noktasına gelen tren seferlerini yeniden rayına koymaya çalışıyor.
Bölgeden gelen görüntülerde kasırganın vurduğu Almanya'nın sel ve kasırganın yıkımı ile boğuştuğu görülüyor.