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Herwart Kasırgası Almanya'yı vuruyor

Almanya'nın Kuzey ve Doğu bölgelerinde başlayan Herwert kasırgası ülkenin genelini etkisi altına aldı. Kasırganın hızı 176 km'yi buluyor.

31.10.2017 - 09:23
  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'da Herwert kasırgası etkisini göstermeye başladı. Ülkenin küçük bir bölümünde başlayan hava olayı, şiddetini arttırmasıyla tüm bölgelere yayıldı hayat durma noktasına geldi.

Herwart Kasırgası Almanya'yı vuruyor

Herwart Kasırgası Almanya'yı vuruyor VİDEO

176 KM'LİK RÜZGARLAR ALMANYA'YI VURUYOR

Kasırganın hızının yer yer saatte 176 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi. Kasırgada en azından 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, iskelenin devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Şiddetli rüzgarın evin çatılarını uçurduğu belirtildi.

Herwart Kasırgası Almanya'yı vuruyor

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HERWERT ULAŞIMI DA VURDU

Almanya'da sonbaharın ikinci büyük fırtınası Herwart, demiryolu trafiğini de felce uğrattı. Deutsche Bahn, kuzey ve doğu bölgelerinde durma noktasına gelen tren seferlerini yeniden rayına koymaya çalışıyor.

Herwart Kasırgası Almanya'yı vuruyor

Bölgeden gelen görüntülerde kasırganın vurduğu Almanya'nın sel ve kasırganın yıkımı ile boğuştuğu görülüyor.

Herwart Kasırgası Almanya'yı vuruyor

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