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Hilal Altınbilek: Sevişme sahnelerinde zorlanıyorum

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sevişme sahnesinde çok zorlandığını söyledi.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 07:44..
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine can veren Hilal Altınbilek, rol gereği Engin Akyürek'le seviştiği sahnelerle çok konuşulmuştu. Oyuncu, o sahnelerle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

"BENİ RAHATLATTILAR"

Altınbilek, kendisini en çok zorlayan sahneyi, ''Sanırım Demir'le sevişme sahnesi beni en zorlayan sahneydi. Birini seviyorsun ama başkasıyla birlikte oluyorsun. Çok etkilenip tedirgin oldum. Yönetmenimiz ve yapım şirketiyle konuştum, beni o sahne hakkında çok rahatlattılar'' ifadeleriyle anlattı.

Hilal Altınbilek: Sevişme sahnelerinde zorlanıyorum

Hilal Altınbilek: Sevişme sahnelerinde zorlanıyorum

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