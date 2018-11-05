Hilal Altınbilek: Sevişme sahnelerinde zorlanıyorum

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine can veren Hilal Altınbilek, rol gereği Engin Akyürek'le seviştiği sahnelerle çok konuşulmuştu. Oyuncu, o sahnelerle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

"BENİ RAHATLATTILAR"

Altınbilek, kendisini en çok zorlayan sahneyi, ''Sanırım Demir'le sevişme sahnesi beni en zorlayan sahneydi. Birini seviyorsun ama başkasıyla birlikte oluyorsun. Çok etkilenip tedirgin oldum. Yönetmenimiz ve yapım şirketiyle konuştum, beni o sahne hakkında çok rahatlattılar'' ifadeleriyle anlattı.