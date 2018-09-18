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Hillary Clinton: Demokrasimiz krizde

ABD'de 2016'daki seçimlerde Donald Trump'ın rakibi olan Hillary Clinton, Atlantic dergisi için 'ABD Demokrasisi Krizde' başlıklı bir makale kaleme aldı.

AA | 18.09.2018 - 03:26..
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Clinton, The Atlantic dergisi için kaleme aldığı "ABD demokrasisi krizde" başlıklı makalede ABD Başkanı Donald Trump'a yüklendi.

Trump’ın "2016 Başkanlık seçimlerinde yürüttüğü çirkin kampanya seviyesinin daha da altına düştüğünü" belirten Clinton, "Trump yönetimi, çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikaları ile ülkede tarifi imkansız zulümlere sebep oldu." ifadesini kullandı.

"DEMOKRASİMİZ KRİZ İÇİNDE"

Clinton, makalesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"Trump ve yandaşları o kadar aşağılık işler yaptı ki artık hepsini takip etmek zor. Hatta bunun bizim gözümüzü hedeften şaşırtmak için bir taktik olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz tabii ki Amerikan demokrasisini korumak. Vatandaşlar olarak bu bizim en önemli görevimiz. Ve şu an demokrasimiz kriz içinde."

Hillary Clinton: Demokrasimiz krizde

"TRUMP BASINA, ÜLKENİN BİRLİĞİNE VE DEMOKRASİYE SALDIRYOR"

ABD Başkanı'nın 5 cepheden demokrasiye saldırdığını savunan Clinton, Trump'ın başkanlık seçimlerinde Rusya ile iş birliği iddialarıyla seçimlerin güvenilirliğine, Rusya'nın müdahalesini inceleyen Adalet Bakanlığının soruşturmasını engelleme çabaları ile hukuka, yalan yanlış açıklamaları ve sürekli medyayı yalancılıkla suçlaması ile basına, ırkçı ve ayrımcı politikaları ile ülkenin birliğine ve demokrasisine saldırdığını savundu.

Clinton ayrıca, Trump'ın ve kabinesinin aralarında çıkar ilişkileri olduğunu ve "başkanlık makamını kar etmek için kullandıklarını" yazdı.

Trump yönetiminin kötü niyetinin bazı alanlarda, şimdilik iş bilmezlik ile sınırlandığını da kaydeden Clinton, "Kriz kelimesini hafife almıyorum. Sokaklarda tanklar yok ama demokratik kurumlarımız ve geleneğimiz kuşatma altında. Bununla mücadele için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kaybedecek vaktimiz yok." görüşünü paylaştı.

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