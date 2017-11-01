Hindistan'da elektrik santralinde kaza

Meclis'te yaptığı konuşma sırasında gelen tepkilere yanıt veren HDP'li vekil, bölücü değil vatansever olduklarını söyledi.

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Meclis Başkanı Kahraman yeni binayı anlattı

Meclis'te bir binanın yıkılacağını ifade eden İsmail Kahraman, onun yerine çok daha güzel ve geniş bir binanın yapılacağını ifade etti.