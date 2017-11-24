Hindistan'ın Ambikapur bölgesinde bir fil, açılan çukura düştü. Çevredekiler hayvana yardım etmeye çalıştı, ancak dev boyuttaki insan gücü ile bir türlü kurtarılamadı.

Hindistan'da fil kurtarma operasyonu - İZLE

VİNÇ İLE OPERASYON

Kurtarma girişimleri başarısız olunca çare olarak vinci bulan bölge sakinleri dev fil için iki tane çekici vinç getirdiler.

Çukura yanaşan vinçler büyük hayvanı kurtarmak için çalışmamalara başladı. Filin vücuduna geçirilen halatların bir ucu vincin kancasına bağlandı, ardından dev hayvan çekilmeye başlandı.

GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Hayvanın öyle ağırdı ki iki vinç ile çekmek bile oldukça güç geldi. Uzun uğraşlardan sonra çukurdan çıkartılman hayvan, bir kamyonun kasasına bindirildi. Hafif yaralı olarak kurtarılan hayvan, daha sonra doğasına salınmak üzere götürüldü.