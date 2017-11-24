taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.058
USD
3,9301
EURO
4,6545
ALTIN
162,99
PETR
63,5300

Hindistan'da fil kurtarma operasyonu

Hindistan'da çukura düşen bir fil, vinç yardımı ile kurtarıldı.

Haber Merkezi | 24.11.2017 - 11:23
  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'ın Ambikapur bölgesinde bir fil, açılan çukura düştü. Çevredekiler hayvana yardım etmeye çalıştı, ancak dev boyuttaki insan gücü ile bir türlü kurtarılamadı.

Hindistan'da fil kurtarma operasyonu - İZLE

VİNÇ İLE OPERASYON

Kurtarma girişimleri başarısız olunca çare olarak vinci bulan bölge sakinleri dev fil için iki tane çekici vinç getirdiler.

Çukura yanaşan vinçler büyük hayvanı kurtarmak için çalışmamalara başladı. Filin vücuduna geçirilen halatların bir ucu vincin kancasına bağlandı, ardından dev hayvan çekilmeye başlandı.

Hindistan'da fil kurtarma operasyonu

GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Hayvanın öyle ağırdı ki iki vinç ile çekmek bile oldukça güç geldi. Uzun uğraşlardan sonra çukurdan çıkartılman hayvan, bir kamyonun kasasına bindirildi. Hafif yaralı olarak kurtarılan hayvan, daha sonra doğasına salınmak üzere götürüldü.

Hindistan'da fil kurtarma operasyonu

İlginizi Çekebilir
Japonya sahilinde 8 Kuzey Koreli balıkçı bulundu
Ülkenin kuzeyindeki Akita vilayetinde tekneleri karaya vuran 8 Kuzey Koreli balıkçı bulundu.
Kaplanı beslemek isterken kolundan oldu
Çin'de bir kişinin beslediği kaplan, kolunu ısırdı.
Rusya yıl sonuna kadar Suriye'den büyük ölçüde çekiliyor
Rusya Genel Kurmay Başkanı Valery Gerasimov Suriye'den yıl sonuna kadar büyük ölçüde çekileceklerini açıkladı.
Uyuşturucu ile mücadelede dev operasyon
Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele veren emniyet yetkilileri İstanbul ve Van'da dev operasyon gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

68
Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

84
Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

19
Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

162
Erdoğan PKK/PYD'ye desteği Trump'a soracak

Erdoğan PKK/PYD'ye desteği Trump'a soracak

121
Esad ile empati önerisi tartışmaya neden oldu

Esad ile empati önerisi tartışmaya neden oldu

94
Erdoğan açıkladı: Afrin'de İdlib modeli uygulanacak

Erdoğan açıkladı: Afrin'de İdlib modeli uygulanacak

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM