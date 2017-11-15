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Hindistan'da hava kirliği protesto edildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yüzlerce öğrenci, hava kirliliğini protesto etmek için sokaklara döküldü.

15.11.2017 - 12:06
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BM, özel okullar ve Sonalika şirketinin temsilcilerinin Nehru Parkı'nda organize ettiği protesto gösterisine, 15 özel okuldan yüzlerce öğrenci katıldı.

Göstericiler arasında yer alan 13 yaşındaki Charvi Thakkar, hava kirliliği nedeniyle amcası, büyük annesi ve ağabeyinin rahat nefes alamaz hale geldiğini söyledi.

GÖRÜŞ MESAFESİ 1 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düştüğü Yeni Delhi'de hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standardın yaklaşık 30 kat üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Bilim adamlarına göre, hava kirliliğine yol açan sülfür dioksit salımı son 10 yılda Çin'de azalırken Hindistan'da arttı.

Hindistan'da hava kirliği protesto edildi



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