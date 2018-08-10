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Hindistan’da heyelan felaketi: 27 ölü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağış sonucu heyelan meydana geldi. Heyelanda 27 kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 10.08.2018 - 11:37..
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Hindistan’ın Kerala eyaletinde meydana gelen heyelanlarda en az 27 kişi hayatını kaybetti. Muson yağmurlarının vurduğu eyaletteki bazı ilçelerin Çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlara maruz kaldığı ve bugün 3 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Ölü sayısının 27’ye yükseldiği bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan’da heyelan felaketi: 27 ölü

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölgede 24 saat içerisinde yağışların artacağı ve şiddetli olacağı belirtildi. İdukki Barajı’nda su seviyesinin hızla yükseldiği ve iki barajın daha açıldığı aktarıldı.

Öte yandan dün uçuşların aksadığı Cochin Uluslararası Havalimanı’nda bugün normale dönüldüğü, endişelenecek hiçbir şeyin olmadığı belirtildi.

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