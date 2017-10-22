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Hindistan'da İslami boşanma kaldırı

Hindistan'da alınan yeni karara göre artık erkeklerin 3 kez boş ol demesi eşlerini boşamaya yetmeyecek.

22.10.2017 - 05:03
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Üç kez 'boş ol' denilerek boşanmanın (üçlü talak) meşrutiyetiyle ilgili açılan davada, görevli beş yargıçtan üçü yasayı 'anayasaya aykırı' olduğu gerekçesiyle yürürlükten kaldırdı. Yargıçlar, "Hükümet bu konuda bir kanun tasarlamak için yeni yollar bulmalı" dedi.

Hindistan'da İslami boşanma kaldırı

Yargıç J.S. Khehar, boşanma yasasının altı aylık askıya alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Bu dava, duyarlılık ilkelerinin dahil olduğu hassas bir konuyu içeriyor. Hindistan Birliği'ni bu konuya uygun bir yasa çıkarması konusunda yönlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Hindistan'da İslami boşanma kaldırı

"BİRÇOK KADIN ZOR DURUMLARA DÜŞTÜ"

Hindistan Uluslararası Af Örgütü Program Direktörü Asmita Basu, "Yüksek Mahkeme'nin kararını destekliyoruz. Üç kez 'boş ol' kelimelerini tekrar ederek boşanmak, kadınların eşitlik haklarını görmezden gelen bir uygulama. Birçok kadın bu yüzden çok zor koşullara maruz kaldı. Yüksek Mahkeme'nin bu gerici düşünce tarzına karşı çıkarmış olduğu yasa, Hindistan'da kadın hakları için büyük bir adım. İstisna olmadan, hükümetin kadın haklarını çiğneyen bütün dini aile yasalarını feshetmesini bekliyoruz" dedi.

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