Hindistan'da İslami boşanma kaldırı

Üç kez 'boş ol' denilerek boşanmanın (üçlü talak) meşrutiyetiyle ilgili açılan davada, görevli beş yargıçtan üçü yasayı 'anayasaya aykırı' olduğu gerekçesiyle yürürlükten kaldırdı. Yargıçlar, "Hükümet bu konuda bir kanun tasarlamak için yeni yollar bulmalı" dedi.

Yargıç J.S. Khehar, boşanma yasasının altı aylık askıya alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Bu dava, duyarlılık ilkelerinin dahil olduğu hassas bir konuyu içeriyor. Hindistan Birliği'ni bu konuya uygun bir yasa çıkarması konusunda yönlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"BİRÇOK KADIN ZOR DURUMLARA DÜŞTÜ"

Hindistan Uluslararası Af Örgütü Program Direktörü Asmita Basu, "Yüksek Mahkeme'nin kararını destekliyoruz. Üç kez 'boş ol' kelimelerini tekrar ederek boşanmak, kadınların eşitlik haklarını görmezden gelen bir uygulama. Birçok kadın bu yüzden çok zor koşullara maruz kaldı. Yüksek Mahkeme'nin bu gerici düşünce tarzına karşı çıkarmış olduğu yasa, Hindistan'da kadın hakları için büyük bir adım. İstisna olmadan, hükümetin kadın haklarını çiğneyen bütün dini aile yasalarını feshetmesini bekliyoruz" dedi.