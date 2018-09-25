taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.16425
Euro
7.24535
Altın
1198.9245
Borsa
99547.44
Gram Altın
237.616

Hindistan’da nehir otobüsü yuttu

Beas nehrinin taşmasıyla meydana gelen toprak kayması, bir turist otobüsünü yuttu.

İHA | 25.09.2018 - 07:16..
  1. Haberler
  2. Dünya

Himaçhal Pradeş eyaletindeki Manali şehrinde sağanak yağışlar sele sebep oldu. Sel suları birçok maddi hasar bırakırken, taşan Beas nehri bir turist otobüsünü yuttu.

Hindistan’da nehir otobüsü yuttu

HIZLA GÖDEN KAYBOLDU

Beas nehrinin yanına park eden turist otobüsü içindeki turistleri boşalttıktan kısa bir süre sonra altındaki toprağın nehir tarafından kopartılmasıyla birden nehrin içine düştü ve hızla sürüklenerek gözden kayboldu.

Yetkililer olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladılar. Tatil merkezi olan Manali şehri dâhil eyaletteki birçok otoyol trafiğe kapatıldı.

Hindistan’da nehir otobüsü yuttu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

12
Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

24
Caner Erkin kırmızı kart gördü

Caner Erkin kırmızı kart gördü

23
Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

10
İstanbul'da gece fırtınası

İstanbul'da gece fırtınası

4
3 bölgede fırtına bekleniyor

3 bölgede fırtına bekleniyor

2
Kütahya'da toplu balık ve kerevit ölümleri

Kütahya'da toplu balık ve kerevit ölümleri

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM