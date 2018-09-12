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Hindistan'da otobüs faciası

Telangana eyaletinde tapınak ziyaretinden dönen insanları taşıyan otobüsün yoldan çıkarak vadiye düşmesi sonucu en az 55 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 12.09.2018 - 08:40..
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Hint tapınağı Anjaneya Swamy’i ziyaretinden dönen 80 yolcuyu taşıyan otobüs yoldan çıkarak vadiye düştü. Meydana gelen kazada 55 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Hindistan'da otobüs faciası

BAŞKA OTOBÜSE ÇARPMAMAYA ÇALIŞIRKEN YOLDAN ÇIKTI

Yerel bir yetkili yaptığı açıklamada, Kondagattu’tan Jagtiyal’e doğru giden otobüsün şoförünün kontrolü kaybettiğini, başka bir otobüste çarpmamak için yoldan çıkarak vadiye düştüğünü bildirdi.

Kaza sonrasında yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yetkililer tarafından kazanın nedeni hakkında bir soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da otobüs faciası

Hindistan'da otobüs faciası

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