Hindistanlı siyasetçiden ırkçı çağrı

Hindistan'da Telangana eyaletndeki Yasama Meclisi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partili (BJP) üyesi Raja Singh'ın ülkedeki Bangladeşli ve Arakanlı göçmenlere yönelik sözleri ANI haber ajansı tarafından duyuruldu.

"BU BAŞ BELALARINI ÜLKEMİZDE TUTMAYA GEREK YOK"

Singh "Eğer bu Arakanlı ve Bangladeşli göçmenler Hindistan'ı saygılı şekilde terk etmezlerse, vurulmalı ve yok edilmeliler. Ancak o zaman ülkemiz güvenli hale gelir. Yabancıları ülkemizde tutumak nasıl doğru olabilir? Bu baş belalarını ülkemizde tutmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Singh daha önce de göç ve linç olayllrı konusunda kışkırtıcı açıklamalr yapmış, Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'ın eski kent bölgesinin 'minik bir Pakistan'a dönüştüğünü' iddia etmişti.

ASSAM'DA 4 MİLYON KİŞİ DEVLETSİZ KALMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Singh'in sözleri Başbakan Narendra Modi hükümetinin Yüksek Mahkeme emriyle hazırlanan tartışmalı Ulusal Vatandaşlık Kaydı'nın (NRC) son taslağına ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde yaşayan yaklaşık 4 milyon kişiyi dahil etmemesine ülkeden tepkilerin yükseldiği sırada geldi.

Ülkede yasal olarak kalan yurttaşların hepsinin listelendiği Ulusal Vatandaşlık Kaydı 1951'den beri ilk kez güncelleniyor ve Assam eyaletine Bangladeş ve diğer bölgelerden gelen kayıt dışı göç vakalarını tespit etmeye çalışıyor.