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Hintli kadınların alnında neden nokta var

Hintli kadınların iki kaşın ortasındaki nokta ne anlama geliyor?

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1.3 milyar insanın olduğunu Hindistan'da birçok etnik kültür ve din bir arada yaşamaktadır. Kalabalık nüfusa sahip ülkede farklı farklı gelenek ve görenekleri görmek mümkündür. Kendine özgü dini ve yaşam tarzıyla diğer ülkeden ayrılan Hindistan'da kadınların alnının ortasında kırmızı nokta vardır. Peki, nedir bu kırmızı nokta.

Hintli kadınların alnında neden nokta var

Hintli kadınların alnının ortasına yaptırdıkları noktaya 'Bindi' denir. Bindu kelimesinden türeyen 'Bindi' nokta anlamına gelmektedir. Değişik renklerde yapılan bu noktalar bekar ve evli kadınlarda farklılık gösterir. Bekar Hintli kadınlarda nokta siyah renkte olurken evli kadınlarda nokta kırmızı renktedir.

HİNDU İNANCINDA BİNDİ'NİN ÖNEMİ

Hintlilere göre alnın ortasındaki nokta; ruhun insan vücudunda yer aldığı yerdir. Aynı şekilde 3. gözün noktada olduğuna inanılır. Hintli kadınlar alnındaki Bindi'nin açılmasını ümit ederek, ruhsal bir yolculuğa çıkmaya inanırlar.

Hintli kadınların alnında neden nokta var

KÖTÜ DÜŞÜNCELERİ ENGELLER

Yapıştırma şeklindeki süsler ve sandal ağacı macunuyla yapılan Bindi'ler aksesuar olarak da kullanılır. Ruhsal yolculuğu simgeleyen bu noktanın aynı zamanda kötü düşüncelerden koruma özelliği olduğuna inanılıyor.

Hintli kadınların alnında neden nokta var

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