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Hırsızlar rezidansta alem yaparken yakalandı

İstanbul ve Kocaeli'de işyerlerine giren hırsızlar, rezidansta alem yaparken yakalandı.

İHA | 17.05.2018 - 00:28..
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13 Mayıs'ta Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri bir galeriden 130 bin TL değerinde otomobil çalan hırsızlar, 2 gün sonra İstanbul Pendik'te bir iş yerine girdi.

Hırsızlar rezidansta alem yaparken yakalandı

2 GÜNDE 2 ŞEHİRDE SOYGUN

Gebze'de girdikleri oto galerinden 2 laptop, 25 lüks araba anahtarı ve 130 bin TL değerinde lüks bir araba çalan 4 şahıs, 15 Mayıs’ta da İstanbul Pendik’te bir iş yerine girerek, 5 bin TL değerinde sigara, 700 TL nakit para ve bir adet dizüstü bilgisayar alarak kayıplara karışmıştı.

Gelen ihbarlar üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçmiş, polis ekipleri tarafından incelenen güvenlik kameraları sonucunda şüphelilerin İ.A. (20), A.E.(21), Ş.A.A. (19) ve Y.C.P. (19) oldukları tespit edilmişti.

Hırsızlar rezidansta alem yaparken yakalandı

ALEM YAPARKEN YAKALANDILAR

Kimlikleri tespit edilen şahısların İstanbul Maltepe’de bulunan bir rezidansta alem yaptıkları bilgisini alan ekipler, düzenlediği operasyonda şahısların 4’ünü de yakalamıştı. Operasyon sırasında polis ekipleri tarafından şüphelilerin hırsızlıkta kullandığı kiralık araçta yapılan aramada ise 2 adet başka bir araca ait plaka, 15 bin TL değerinde tekel ürünü, 1 adet havalı tabanca, 9 adet mermi ve bolca telefon ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A.’nın 12 adet hırsızlıktan kaydı, 1 adet aranması ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, A.E.’nin ise 6 adet hırsızlıktan kaydı olduğu öğrenilirken, şüphelilerden Ş.A.A.’nın da 29 adet, Y.C.P.’nin ise 6 adet hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu belirlenmişti.

Şahıslar Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan İ.A., A.E., Ş.A.A., ve Y.C.P.’nin tutuklanarak ceza evine gönderilmesine karar verildi.

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