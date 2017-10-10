Histeri nedir

Başlarda kadınlara özgü bir hastalık olarak tanımlansa da bu durum tam anlamıyla gerçeği yansıtmamakla birlikte, sadece histerinin daha çok kadınlarda görüldüğü bilgisi doğrudur.

Histeri, hastanın gerçekliği yenememesi ve bu başarısızlıktan doğan çatışmayı, aslında gerçek olmasa da hastanın gerçek kabul ettiği birtakım düşünceler yoluyla çözümleme çabasından ortaya çıkar.

İLGİ ODAĞI OLMAK İSTERLER

Bu kişiler ilgi odağı olmak isterler ve bunun için aşırıya kaçan tavırlar sergilemekten çekinmezler. İlgi kendilerine yönelmiş durumda değilse sıkılır, mutsuz olurlar. Kendileri dışında ilgi odağı başka biri veya başka bir şey olduğu takdirde ilgiyi kendilerine çekmek için yüzeysel davranışlarda bulunabilirler.

DİKKAT ÇEKMEK İÇİN CİNSELLİĞİ VE TEŞHİRCİLİĞİ KULLANIRLAR

Konuşmaları derinlik içermez, tamamen ilgi çekme amaçlıdır. Cinselliği ve teşhirciliği dikkat çekmek için kullanırlar. Gösteriş, hızlı değişen düşünce ve davranışlar, kurulan ilişkilerde sürekli sorun çıkarmak da histerik kişilik bozukluğuna sahip kişilerin diğer özellikleridir.

TEDAVİ İÇİN TEMEL SORUN GİDERİLMELİDİR

Histeri belirtilerinin çözülüşü genellikle kendiliğinden olmakla birlikte içgörü kazandırmaya yönelik destekleyici terapi yada davranış terapisi ile desteklenebilir. Tedavi öncesinde hastanın çok iyi bir değerlendirmesi yapılarak bedensel bir hastalığının bulunmadığından emin olunmalıdır. Tedavi, temeldeki sorunun giderilmesiyle olasıdır.

Hastanın psikoterapi önerisine direnç göstermesi durumunda zorlanma yaratan etken üzerine odaklanIlabilir. Hastaya yakınmalarının hayali olduğunu söylemek çoğu zaman durumu daha da kötüleştirir.