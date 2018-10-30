Hizan fotoğrafçıların gözdesi

Hizan Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hizan'da yaşam konulu foto maratona katılan fotoğrafçılar, 3 gün boyunca ilçenin saklı güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıttı.

TAŞ EVLERİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Güneşin doğuşuyla köyleri gezmeye başlayan katılımcılar, doğanın oluşturduğu renk cümbüşüyle bütünleşen taş evlerin ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını çekti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, foto maratona Türkiye'nin çeşitli illerinden yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

"GÜZEL ÇALIŞMALAR OLDU"

Yarışmanın jürisinde usta fotoğraf sanatçılarının bulunduğunu belirten Bülent Hamitoğlu, "İlerleyen yıllarda daha ses getirecek yarışmalar yapmayı düşünüyoruz. Belki uluslararası foto maratonlara yelken açabiliriz. Hizan, fotoğraf sanatı açısından malzemesi fazla olan bir ilçe. Köylerin mimarisi, evlerin yapısı ve çeşitli bitki örtüsü farklılık gösteriyor. Yarışmacılarımız bunları fotoğrafladı. Ortaya çok güzel çalışmalar çıktı." dedi.



