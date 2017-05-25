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Hollanda Başbakanı Rutte Türk gençlerle tartıştı

Rutte katıldığı tartışma programında, kendisinin son zamanlarda Hollanda'da yaşayan Türklere karşı tavrı üzerine tartıştı.

25.05.2017 - 02:47
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Hollanda Başbakanı Rutte Türk gençlerle tartıştı

Amsterdam kentindeki Pakhuis de Zwijger salonunda Hollandalı ve Türk seyircilerin katıldığı etkinlikte, ayrımcılık, entegrasyon, vatandaşlık gibi konular üzerinde yapılan tartışmanın ana teması, Başbakanın seçim kampanyası sırasında gazetelere verdiği ilandaki "normal davran ya da terk et" cümlesiydi.

Hollanda Başbakanı Rutte Türk gençlerle tartıştı

"BAZEN AYRIMCILIĞA KARŞI DİRENMEK GEREKİR"

Ayrımcılığın Avrupa tarihinde her zaman yer aldığını söyleyen Rutte, "Başka bir ülkeye göç eden topluluklar üzerinde her zaman ayrımcılık olmuştur. Ama bu topluluklar o ülkeye adapte oldukça belirli bir süre sonra bu sona ermiştir. Bazen de ayrımcılığa karşı direnmek gerekir" dedi.

"TÜRK GENCİNE 'ÜLKENE DEFOL' DEMEDİM"

Rutte, geçen sene temmuz ayında Türkiye'deki darbe girişimini protesto eden bir grup gencin, Hollandalı gazeteciye "Defol git" demesi üzerine Başbakanın bir televizyon programında "Sen defol git kendi ülkene" cümlesi için yanlış anlaşıldığını savundu.

Bunun herkes için geçerli olmadığını belirten Rutte, "Bunu sadece orada gazetecinin işini yapmasına izin vermeyen o gence dedim. Eğer burada mutlu değilsen o zaman ülkeyi terk et." ifadesini kullandı.

"BAŞBAKANIN SÖYLEMLERİ UYGULAMADA YOK"

Tartışma programında yer alan Türk asıllı öğretmen Halil İbrahim Karaaslan, "Başbakanın bu tür ortamlarda yaptığı söylemleri ve açıklamaları pratik uygulamalarında göremiyoruz." diye konuştu.

"GENEL ANLAMDA YAPICI BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Hedeflerinin Hollanda'da yaşayan Türk gençlerin duygularını bu ortamda yapıcı bir şekilde kendisine aktarabilmek olduğunu söyleyen Karaaslan, tartışmanın genel manada yapıcı geçtiğini düşündüğünü aktardı.

Hollanda Başbakanı Rutte Türk gençlerle tartıştı

Hollanda Başbakanı Rutte Türk gençlerle tartıştı

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