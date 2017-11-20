Hollanda Dışişleri Bakanı Almanya için üzgün

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in üçlü bir koalisyon hükümeti kurmak için sürdürdüğü müzakerelerin çökmesinin olumlu olmadığını belirtti.

"AVRUPA İÇİN KÖTÜ HABER"

Hür Demokrat Parti (FDP), Merkel'in muhafazakar bloğu ve çevreci Yeşiller Partisi ile üç haftadır sürdürdüğü görüşmelerden çekildiğini dün açıkladı. Zijlstra, Brüksel'de gazetecilere bugün yaptığı açıklamada, "Almanya'da hükümetin daha uzun süre kurulamayacağı Avrupa için kötü haberdir" dedi.

"SEÇİM YENİLEMEK KÖTÜ BİR FİKİR"

Almanya'da tartışılmaya başlanan yeniden seçime gidilmesi seçeneğinin kötü bir fikir olduğunu söyleyen bakan, Hollanda'da seçim sonrası hükümet kurmanın yedi ay sürdüğünü söyleyerek, Almanya'da da bir süre geçtikten sonra partiler arası görüşmelerin yeniden başlayabileceğini belirtti.

Hollandalı Dışişleri Bakanı, "Almanya AB içinde çok etkili bir ülkedir, dolayısıyla yetkili bir hükümet olmazsa, pozisyon almaları çok zor olacaktır." dedi.