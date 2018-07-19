Hollandalı bakandan göçmenlere ırkçılık

Önce ırkçılığın insanların genlerinde bulunduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Stef Blok, ardından göçmenlerle aynı bölgede yaşamanın rahatsız verici olduğunu gile getirdi.

"FARKLI ETNİK GRUPLARLA BARIŞ İÇİNDE YAŞANMIYOR"

Ortaya çıkan görüntülerde, dünyada göçmenlerin yoğun olup barışçıl yaşayan bir ülke tanımadığını kaydeden Stef Blok, "Bana, farklı etnik grupların yerli toplulukla bir arada barış içinde yaşadığı bir örnek gösterin. Ben bilmiyorum. Bu soruyu bakanlıkta memurlara da sordum." dedi.

Daha sonra bir katılımcı, farklı etnik grupların barış içinde bir arada yaşaması konusunda Surinam'ı örnek ülke olarak gösterdi. Bunun üzerine Blok, "Surinam barışçıl bir ülke mi? Cesur bir açıklama. İyimserliğine hayran kaldım fakat Surinam başarısız bir ülke. Bunun sebebi de ülkedeki ciddi şekildeki etnik bölünmedir." ifadelerini kullandı.

"GÖÇMENLERLE YAŞAMAK RAHATSIZ EDİCİ"

Stef Blok, ırkçılığın insanların genlerinde olduğunu ve çok sayıda göçmenin ülkeye gelmesinin yerli toplumun sınırlarını zorladığını öne sürdü.

Bu bölgelerde yaşayan yerli insanları anlayabildiğini ifade eden Blok, "Benoordenhout'ta (Hollandalıların çoğunlukta oturduğu yer) yaşayıp bir pazar günü Türk fırınından ekmek almak çok güzel ve etraftaki yaşananlardan da rahatsız olmuyorsun fakat orada yaşıyorsan aşırı derecede rahatsız oluyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da her ülkenin aynı sayıda mülteciyi kabul etme konusunda ortak bir noktada anlaşma sağlayabileceğini düşünmediğini belirten Blok, "Doğu Avrupalılar bunu hiçbir zaman kabul etmezler. Bunu fazla da zorlamamak lazım. Varsayalım kabul ettiler; Varşova ve Prag'da sokaklara bakın, orada göçmen bulamazsınız. Onlar bir hafta sonra oradan kaçıyorlar çünkü muhtemelen şiddete maruz kalıyorlar. Orada yaşama şansları yok." yorumunu yaptı.