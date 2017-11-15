Hollandalı haham Müslümanlara PEGIDA karşıtı mektup yazdı

Hollanda'da, haham olarak görev yapan Lody van de Kamp, Enschede kentinde yaşayan Müslümanlara, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA'yı kınayan mektup yazdı.





CAMİİ KARŞITI EYLEME KINAMA MEKTUBU

Hollanda'da son zamanlarda PEGIDA önderliğinde gerçekleştirilenırkçı ve İslam karşıtı eylemleri protesto amacıyla bir mektubu kaleme alan haham Van de Kamp, mektubunda, Enschede kentinde geçen hafta PEGIDA mensubu bir grubun cami yapılması planlanan alanda yaptıkları İslam karşıtı hareketlerin utanç verici olduğunu belirtti.

​Mektubu dua ve iyi niyetler ile sonlandıran Hollandalı haham, yapılması planlanan caminin de resmi açılışını tıpkı Müslümanlar gibi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

PEGIDA SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Yasaları Koruma Bakanı Sander Dekker da mecliste yaptığı konuşmada, "PEGIDA endişe duyduğumuz bir hareket. PEGIDA Hollanda'da giderek küçülüyor ama diğer yandan radikalleşmeye doğru gidiyor. Savcılık olayla alakalı araştırma başlattı" dedi.



