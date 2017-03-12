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Hollanda’ya Azerbaycan’dan da tepki geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Hollanda’nın bakanlara karşı yaptığı eylemlerin diplomasi etiğine uymadığını belirtti

12.03.2017 - 14:39
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azerbaycan

Hollanda gibi bazı Avrupa kurumları ve Avrupa Parlamentosundan bazı güçlerin diğer ülkeleri temelsiz olarak eleştirmeye, itiraz etmeye alıştığını belirtti.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN CİDDİ İHLALİDİR"

Hacıyev, “İnsan hakları ve demokrasiyi temel prensip olarak edinen Hollanda’nın Türk resmilerine karşı eylemleri, ülkedeki Türk toplumunun serbestçe toplanmasının engellenmesi ve onlara karşı güç kullanması, ön yargılı ve çelişkili kararlardır. Bu adımlar, diplomatik ve konsolosluk ilişkilerine ilişkin Viyana Konvansiyonunun aynı zamanda, insan hakları, toplanma ve ifade özgürlüğünün ciddi ihlalidir.” dedi.

Dışişleri Sözcüsü, yaşanan gelişmelerin, Avrupa’da var olan İslamafobi, yabancı düşmanlığı ve diğer ırkçı eylemlerin ortadan kaldırılmasının, hoşgörü, diyalog ve çok kültürlülüğün geliştirilmesinin gerekliliğini ortaya çıkardığını kaydetti.

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