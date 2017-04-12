taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.043
USD
3,6800
EURO
3,9172
ALTIN
150,78
PETR
56,5800

Hollande cumhurbaşkanlığı seçimi için endişeli

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Le Pen ve Melenchon'un kalmasından endişe duyuyor.

12.04.2017 - 13:02
  1. Haberler
  2. Dünya

Hollande cumhurbaşkanlığı seçimi için endişeli

Haberlerde, tekrar aday olmamayı seçen Hollande'ın, seçim kampanyalarının, adayların projeleri üzerine değil yolsuzlukları üzerine yoğunlaştığı ve bunun da vatandaşa olumsuz yansıdığı görüşünde olduğu üzerinde duruldu.

"SEÇİM KAMPANYASI KÖTÜ KOKUYOR"

Hollande, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bu seçim kampanyası kötü kokuyor." ifadesine yer verdi.

Hollande, eski Ekonomi Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'un yeni bir parti kurmasını normal bulduğunu ve "siyasetin yenilenmeye ihtiyacı" olduğunu ifade etti.

SEÇİMİN İLK TURU 23 NİSAN'DA

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bu turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak ve en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.




BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

119
Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

337
Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

154
İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

98
Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

119
Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

172
ANAR'ın anketinde evet önde

ANAR'ın anketinde evet önde

252
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM