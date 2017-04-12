Hollande cumhurbaşkanlığı seçimi için endişeli

Haberlerde, tekrar aday olmamayı seçen Hollande'ın, seçim kampanyalarının, adayların projeleri üzerine değil yolsuzlukları üzerine yoğunlaştığı ve bunun da vatandaşa olumsuz yansıdığı görüşünde olduğu üzerinde duruldu.

"SEÇİM KAMPANYASI KÖTÜ KOKUYOR"

Hollande, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bu seçim kampanyası kötü kokuyor." ifadesine yer verdi.

Hollande, eski Ekonomi Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'un yeni bir parti kurmasını normal bulduğunu ve "siyasetin yenilenmeye ihtiyacı" olduğunu ifade etti.

SEÇİMİN İLK TURU 23 NİSAN'DA

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bu turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak ve en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.







