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Hollywood taciz skandalında özür ve itiraf

Geçtiğimiz günlerde Kevin Spacey'in kendisini taciz ettiğini açıkladığı Anthony Rapp'e cevap geldi.

30.10.2017 - 11:05
  1. Haberler
  2. Magazin

Gün geçmiyor ki Hollywood'an yeni bir taciz- tecavüz itirafı gelmesin...

BİR ÇOCUK İSTİSMARI EKSİKTİ...

Geçtimiz günlerde BuzzFeed'e açıklama yapan aktör Anthony Rapp, bir diğer aktör Kevin Spacey'in evinde verdiği partide misafirler gittikten sonra kendisini yatağa iterek üstüne çıktığını ve Spacey'i iterek oradan kaçtığını anlatmıştı. Bu olay yaşandığında Rapp henüz 14 yaşında olduğunu da belirtti.

Hollywood taciz skandalında özür ve itiraf
Anthony Rapp

İki Oscar sahibi Spacey'i bu suçlamanın ardından Twitter hesabından açıklama yaptığı açıklamada suçlamaları reddetmedi. Sarhoş olabileceğini söyleyerek özür diledi ve bir itirafta bulundu.

"EŞCİNSELİM"

Spacey'in açıklamaları şu şekilde:

“Dürüst olmam gerekirse 30 seneyi aşkın önceki bu olayı hatırlamıyorum. Ancak dediği gibi davrandıysam çok sarhoş olduğum bir andaki bu davranışlarımdan ötürü en samimi özürlerimi borçluyum. Bunca yıl yaşattığım duygular için de özür diliyorum. Özel hayatımla ilgili korumacı tavrım nedeniyle hakkımda pek çok hikayenin konuşulduğunu biliyorum.

Hollywood taciz skandalında özür ve itiraf
Kevin Spacey

"BU GERÇEKLE AÇIK VE DÜRÜST ŞEKİLDE YÜZLEŞMELİYİM"

En yakınımdakiler bilir ki, hayatımda hem erkeklerle hem kadınlarla ilişkim oldu. Erkeklerle duygusal ilişkiler yaşadım ve onlara aşık oldum ve şimdi de hayatımı eşcinsel bir erkek olarak sürdürmeyi seçiyorum. Bu gerçeklikle açık ve dürüst bir şekilde yüzleşmeliyim, bu da davranışlarımı gözden geçirmek ile başlıyor.”

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