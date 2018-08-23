Hollywood'un taciz skandalı büyüyor

Onlarca kadına cinsel saldırı, taciz ve tecavüzle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'ı tecavüzle suçlayanlardan ve Hollywood'da başlayan #MeToo (Ben de) hareketinin önde gelen isimlerinden olan İtalyan aktris Asia Argento'nun 5 yıl önce henüz 18 yaşını doldurmamış aktör ve müzisyen Jimmy Bennett ile cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

GENÇ AKTÖR KABUL ETTİ

42 yaşındaki Argento'nun suçlamaları reddetmesinin ardından Hollywood Reporter sitesine yazılı açıklama yapan 22 yaşındaki ABD'li Bennett şu ifadeleri kullandı: "Başta kendi yaşadıklarımı kimseye anlatmadım çünkü bana kötü davranan kişinin kendisiyle bu sorunu aşmayı seçmiştim. Yaşadığım travma, Argento'nun kendisinin de bir cinsel saldırı kurbanı olduğunu açıklamasıyla yeniden su yüzüne çıktı. Son birkaç gündür basın açıklaması yapmadım çünkü hakkımda konuşulacak olmasından korkuyor ve utanıyordum."

Bu arada magazin sitesi TMZ, Argento ve Bennett'a ait olduğunu yazdığı ve yatakta çekilmiş bir fotoğraf karesi paylaştı.

TACİZ SKANDALLARI

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan taciz skandalları ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkında ortaya atılan suçlamalarla gün yüzüne çıkmıştı. Kısa süre içerisinde bir çığ gibi büyüyen bu suçlamalar başka aktörleri, ve hatta siyasileri de içine çeken büyük bir hareket haline gelmişti. Özellikle taciz ve tecavüz vakalarının üstünün örtülmemesi içi başlatılan MeToo hareketi de bu şekilde ortaya çıkmıştı.