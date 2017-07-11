Hong Kong hava kargoda İstanbul’un gerisinde kalacak

Toplam 1,4 milyon metre kare alanda 25 yıl boyunca MNG, PTT, Çelebi Hava Servisi, HAVAŞ, Sistem Lojistik ve Bilin Lojistik, Kargo Şehri'nde, MNG, Çelebi Hava Servisi ve HAVAŞ ise Yer Hizmetleri Kampüsü'nde yer alacak.





“REKOR ANLAŞMA ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Yapılan rekor anlaşmanın ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, “Türkiye'nin stratejik konumu, Türk Hava Yolları'nın kargo alanında yaptığı ciddi yatırımlar ve ülkemizin gelişen ekonomisi, Türkiye'nin hava kargo taşımacılığında her geçen gün daha da önemli bir merkez haline gelmesini sağlıyor. İGA olarak kiralanabilir alanların yüzde 50'sinin sözleşmesini tamamladık.” dedi.

200 ADET ULUSLARARASI STANDARTLARDAKİ FUTBOL SAHASINA EŞİT BÜYÜKLÜKTE

İstanbul Yeni Havalimanı'nda kargo hizmetleri için 1,4 milyon metre kare, yer hizmetleri için toplam 150 bin metrekarelik alan ayrıldı. Bu büyüklük, 200 adet uluslararası standartlardaki futbol sahasına eşit. Kargo Şehri'ne aynı anda 35 adet geniş gövdeli kargo uçağı yük alıp indirebilecek.

TAMAMLANDIĞINDA HONG KONG'U GEÇECEK

Hüseyin Keskin, DHMİ rakamlarına göre 2016'da Atatürk Havalimanı kargo kapasitesinin 918 bin ton olduğunu belirterek “Havalimanımız açıldığında 2,5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak. Şu an dünyanın en büyük kargo hareketine sahip havalimanı, 4,5 milyon tonun biraz üzerinde bir hacme sahip Hong Kong. İstanbul Yeni Havalimanı ise tüm fazları tamamlandığında 5,5 milyon ton kapasiteye sahip olacak.” diye konuştu. Üçüncü Havalimanı'nda geçen yıl gümrüksüz satış mağazaları konusunda Alman Heinemann ile anlaşma yapılmıştı. Yeme içme alanlarında ise sözleşmenin kısa süre içinde tamamlanması öngörülüyor. Eylül ayında da havayolları ile anlaşma gerçekleştirilecek.