Horlamaya karşı 7 pratik yol

Horlamanın, burun ve boğazdan ciğerlere hava taşıyan yolları açık tutan kasın, uyku sırasında gevşemesi ile oluştuğunu belirten uzmanlar, 7 pratik yol ile bu sorunun önüne geçilebileceğini söylüyor.

İŞTE O 7 PRATİK YOL:

- Uykudan kısa süre önce tüketilen ağır yemekler ve içkiden uzak durun. Yatmadan önce ağır yemek yemek boğaz kaslarının normalden daha fazla gevşemesine yol açtığından bu horlamaya sebep olur.

- Sportif bir yaşam biçimi tercih edin ve fazla kilolarınız varsa uygun bir diyet yardımı ile kilo verin.

- Ağır horlama probleminiz yoksa yatış pozisyonunuzu değiştirmeyi deneyin. Dil geri düştüğü ve hava yollarının üzerine baskı yaptığı için bu yatış pozisyonu horlamaya yol açabilir. Yüzüstü veya yan yatarak uyumak tercih edilebilir.

- Tenis topu tedavisine şans verin. İçinde tenis topu olan bir bel çantası takın ve topu sırtınızın boşluğuna getirin. Katlanmış bir çift çorap da işinizi görebilir. Bu yöntemle her sırtüstü döndüğünüzde rahatsız olup, yan yatarsınız. Yatak odanızda temiz hava akışı olduğundan emin olun.

- Oda sıcak ve kuruysa, burun geçitleri uyku sırasında tıkanır ve bu genellikle horlamaya yol açar. Pencerelerinizi açık tutun ve gerekirse genzinizi nemli tutmak için nemlendirici kullanın.

- Sigara içiyorsanız bırakın ya da azaltma yoluna gidin. Sigara içmenin sayısız yan etkilerinden biri de neden olduğu horlama artışıdır.

- Başınızı yüksekte tutacak ve horlamayı önleyecek bir horlama yastığı kullanmayı tercih edebilirsiniz.