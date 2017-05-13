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Hubble Teleskobu galaksi ikizi keşfetti

NASA Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan galaksilerin oluşturduğu "ikiz galaksi" görüntüsünü kayda aldı.

13.05.2017 - 01:28
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Hubble Teleskobu galaksi ikizi keşfetti

NASA, "IRAS 06076-2139" adı verilen galaktik olayın yüksek çözünürlüklü görüntüsünü internet sitesinde yayınlandı.

BİRBİRLERİNİN YANINDAN GEÇTİ

Saatte 2 milyon kilometre hızla birbirinin yanından geçen galaksilerin teğet noktasında yakınlaşmaları Hubble'ın merceğine yansıdı.

Bilim insanları, galaksiler arasındaki bu türden etkileşimlerin birinin diğerini yutması, alanını gasbetmesi ve hatta çarparak yok etmesiyle sonuçlanabileceğine dikkati çekti.

Hubble'ın merceğine yansıyan "ikiz galaksilerin" birbirlerinin bütünlüğünün bozacak bir etkiye yol açmayacağını kaydeden bilim insanları, buna rağmen galaksilerin iç yapılarının karşılıklı kütle çekimi nedeniyle kaçınılmaz olarak değişikliğe uğrayacağını vurguladı.

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