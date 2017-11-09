CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında FETÖ davalarında yargılamalar, tahliyeler ve Türkiye'deki adalet sistemi tartışıldı.

Konuklardan Hukukçu Derya Yanık, FETÖ'cülere yönelik ByLock soruşturmalarında mağdur olan kişiler olduğunu da söyledi.

"BİLİNÇLİ İNDİREN VE KULLANANLARDAN AYRILMALILAR"

Yanık, "Normal görünen başka uygulamaları indirirken, o uygulamaların içerisine gizlenmiş olan ve kişinin isteği dışında, farkında olmadan ByLock programı da inmiş olabiliyor. Bu durumda bilinçli olarak indiren ve kullanılan ByLock ile birbirinden ayrılması çok önemli bir konu" diye konuştu.

Hukukçu Yanık: Bilmeden ByLock indirebilirsiniz