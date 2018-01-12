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Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aştı.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 08:10..
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Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor

Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmedip serbest bırakılmalarını istedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpay ve Altan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yaşanan duruma tepki gösterek Anayasa Mahkemesi'nin anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aştığını söyledi:

"ANAYASA MAHKEMESİ İLK DERECE MAHKEMESİ GİBİ HAREKET EDEMEZ"

"Anayasa ve yasada belirtilen konularla sınırlı bireysel başvuruları incelemek ve karara bağlamak, Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi ve görevi dahilindedir. Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesini güçlendirdiği gibi kişisel hak ve özgürlükler bakımından da önemli bir yargısal güvencedir

Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır; anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz; ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez; hiç bir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez.

Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış; suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir.

Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ya da temyiz mahkemesi veyahut da süper temyiz mahkemesi gibi davranamaz ve bu mahkemeler gibi karar veremez.

"CAN DÜNDAR KARARININ YANLIŞ BİR TEKRARI"

Anayasa Mahkemesi’nin Alpay ve Altan kararları, Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibarettir. Anayasa Mahkemesi, algıları değil anayasa ve yasaları gözetmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür."

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